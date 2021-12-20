Яку хворобу можна діагностувати за запахом шкіри

Медики заявили, що через деякі хвороби у пацієнтів з'являється характерноий запах шкіри. У деяких випадках цю ознаку фахівці можуть використовувати, щоб діагностування вкрай небезпечне захворювання.

Зокрема, мовиться про цукровий діабет. Річ у тім, що запах тіла людини схильний до змін. Особливо помітно, коли концентрація глюкози в крові різко підвищується.

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Чому це небезпечно

У такому випадку тіло видає характерний "аромат". Слід говорити про розвиток кетоацидозу – це гостре, небезпечне для життя ускладнення цукрового діабету.

Ознаками діабетичного кетоацидозу є:

надмірна спрага;

часте сечовипускання;

нудота і блювота;

біль у шлунку;

сплутаність свідомості;

слабкість або втома.

Ця недуга відрізняється тим, що клітини тіла для вироблення енергії використовують не глюкозу з кровотоку, а жирові відкладення. Запах шкірного покриву в таких випадках можна порівняти з ароматом несвіжих фруктів.

За якими ознаками можна ще діагностувати цукровий діабет

Діабет виникає, коли організм не в змозі реагувати на інсулін або не може виробляти достатню кількість цукру в крові. В результаті концентрація глюкози в крові підвищується, що призводить до багатьох ускладнень.

Ендокринологи також кажуть, що діагностувати цукровий діабет на ранній стадії можна по змінах на шкірі. Необхідно обстежити долоні. При перевищенні рівня глюкози в крові шкірний покрив стає більш щільним, в деяких випадках порушується згинальна функція пальців.

Діабет: статистика

Кожен десятий дорослий у світі страждає на діабет. Відповідно до аналізу вчених, вже до 2030 року кількість випадків діабету у світі збільшиться до 643 мільйони. Зараз, за аналізом вчених, приблизно 240 мільйонів людей у світі не знають про свій діагноз, а ще 319 мільйонів страждають на переддіабет (коли рівень глюкози підвищений натщесерце).

Протягом 2021 року у світі цукровий діабет діагностували удвічі рази частіше, ніж у 2020.

На поширення цієї недуги впливає також і коронавірусна інфекція. COVID-19 впливає на тканини та внутрішні органи, зокрема підшлункову залозу. Відбувається її пошкодження, що викликає розвиток діабету.

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Якщо вас турбує запах з рота або тіла, можна проконсультуватися з терапевтом. Він проведе огляд та за потреби запропонує здати аналізи.