У дослідженні підрахували масу коронавірусу, які можуть перебувати в одній інфікованій людині. Для цього вони скористалися даними підрахунків кількості вірусів в тканинах і різних органах заражених.

Також на тему: 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Яка вага коронавірусу

Вони розрахували, які кількості вірусу можуть перебувати в тканинах людини. Попередні розрахунки показали, що кожен вірус SARS-CoV-2 важить 1 фемтограм.

За оцінками вчених кожна заражена людина на піку активності вірусу є носієм від 10 до 100 мільярдів частинок патогену в залежності від вірусного навантаження.

Виходячи з кількості людей, які заражаються в усьому світі – це від 1 до 10 мільйонів випадків в будь-який момент часу.

Автори дослідження зробили висновок, сумарна маса всіх вірусних частинок становить від 100 грамів до 10 кілограмів. Тобто важче одного яблука і легше дворічної дитини.

Мутації коронавірусу

Вчені також підрахували, скільки мутацій може статися під час зараження одного пацієнта і всього населення в цілому. Для цього вони скористалися попередніми оцінками кількості мутацій одного нуклеотиду інших коронавірусів. Вони помножили його показник на кількість нуклеотидів в геномі SARS-CoV-2 і врахували, скільки разів вірус розмножується в організмі.

Фахівці виявили, що під час інфікування одну людину вірус накопичує від 0,1 до 1 повноцінної мутації по всьому геному. З урахуванням того, що середній час, який витрачається на те, щоб один інфікований пацієнт заразив коронавірусом іншу людини становить 4 – 5 днів, один вірус може збирати до трьох мутацій на місяць, що в цілому узгоджується з встановленою швидкістю еволюції SARS-CoV-2.

Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.