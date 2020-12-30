Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що Україна може отримати вакцину від трьох виробників в рамках COVAX.

Україна може отримати вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca (Великобританія), Novavax (США), а також Johnson & Johnson (США) в рамках глобальної програми вакцинації COVAX. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі Радіо НВ.

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Ляшко зазначив, що саме на Johnson & Johnson покладають "великі сподівання" в COVAX, адже вона є єдиною вакциною-кандидатом з необхідністю одноразового введення. Зауважимо, що наразі вакцина цієї компанії знаходиться на третій стадії клінічних випробувань.

Віктор Ляшко наголосив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов вже веде переговори щодо закупівлі вакцин з представниками Pfizer.

Він підписує певні договору. Я знаю про попередні договори про нерозголошення з просування підписання паперів,

– зазначив головний санітарний лікар України.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо

Україна повинна отримати перші партії вакцин проти коронавірусу у січні – лютому 2021 року.

У країні працюватиме понад 4000 пунктів щеплень.

У Бюджеті-2021 року на закупівлю вакцини проти коронавірусу передбачено 2,6 мільярда гривень. Ще 1,377 мільярда гривень виділять з Фонду боротьби з COVID-19.

Цього недостатньо, адже згідно з підрахунками МОЗ для імунізації 20% населення необхідно 15,1 мільярда гривень.

Україна отримає 16 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу в межах програми COVAX.

Ще 1, 5 доз препарату планує передати Польща.

До слова, Україна також підписала контракт про постачання вакцин проти коронавірусу від китайської фармкомпанії Sinovac. МОЗ України домовилось про закупівлю 1,8 мільйона доз.