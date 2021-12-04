Яку вакцину проти коронавірусу найчастіше обирали українці

Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели понад 25 мільйонів щеплень.

Натомість у п'ятницю 2 грудня щеплення проти коронавірусу зробили 216 129 людини. 75 557 з них отримали першу дозу препарату, а решта 140 572 – другу.

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Щеплення проводилось 988 мобільними бригадами з імунізації, у 3 292 пунктах щеплення та у 462 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в країні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 мешканців України. 13 685 625 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини.

Загалом в країні проведено 25 375 687 щеплень проти COVID-19 (і першою, і другою дозами).

Які препарати обирали українці

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 497 856,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 352 402.

Як записатися на вакцинацію Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi,

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

прийти та стати в живу чергу. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря. Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу