Яку вакцину проти коронавірусу найчастіше обирали українці
Джерело:МОЗ
Вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні розпочалась 24 лютого 2021 року. Відтоді в країні провели понад 25 мільйонів щеплень.
Натомість у п'ятницю 2 грудня щеплення проти коронавірусу зробили 216 129 людини. 75 557 з них отримали першу дозу препарату, а решта 140 572 – другу.
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Щеплення проводилось 988 мобільними бригадами з імунізації, у 3 292 пунктах щеплення та у 462 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в країні
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 685 627 мешканців України. 13 685 625 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 690 062 людини.
Загалом в країні проведено 25 375 687 щеплень проти COVID-19 (і першою, і другою дозами).
Які препарати обирали українці
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 497 856,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 727 712,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 352 402.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- сервіс Helsi,
- за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- прийти та стати в живу чергу.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу