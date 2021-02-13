Яку вакцину від COVID-19 Україна отримає першою

Віктор Ляшко заявив, що вже наступного тижня Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу. Це буде препарат від AstraZeneca.

Вакцинація стартує вже наступного дня після отримання препарату.

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За словами головного санітарного лікаря Ляшка, вже до кінця лютого Україна може отримати 1 мільйон доз британсько-шведського препарату AstraZeneca. Найімовірніше, вакцину доставлятимуть 2 партіями: по 500 тисяч доз.

Ми готові погодитися на першу партію в обсязі 500 000 доз, щоб не чекати, поки сформують повну партію у мільйон, і щоб швидше приступити до вакцинації,

– наголосив Ляшко.

Головний санітарний лікар також зауважив, що Україна вже уклала контракти на 12 мільйонів доз вакцини AstraZeneca і Novavax з опцією розширення ще на 3 мільйони доз.

Ляшко раніше розповів, що першим в Україну вакцину отримає медичний працівник. Таке рішення ухвалили через те, що медики – наші герої. Необхідно захистити людей, які з першого дня борються з коронавірусом на передовій.



Чи готові українці вакцинуватися проти COVID-19 / Джерело: "Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу