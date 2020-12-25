Для директора Європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге не принципово, якою вакциною від коронавірусу робити щеплення. Однак він зверне увагу на деякі важливі критерії при виборі.

Як Клюге обиратиме вакцину для себе Клюге готовий робити щеплення будь-якою вакциною. Про це директор бюро ВООЗ розповів НВ. Важливо Україна може отримати вакцину від COVID-19 поза чергою, але є умова Однак ця вакцина обов'язково повинна пройти повне коло досліджень. Також її має схвалити регулятор. Клюге зазначив, що вакцини мають 2 важливих критерії: безпека;

ефективність; За словами представника організації, якщо ці критерії будуть дотримані, марка вакцини не гратиме ролі. Вакцинація у світі: останні новини 18 грудня у США схвалили використання вакцини від COVID-19 компанії Moderna.

21 грудня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило використання вакцини від Pfizer та BioNTech. До речі, перші партії вакцини Pfizer і BioNTech вже відправили в країни ЄС

Україна веде перемовини зі світовими фармацевтичними компаніями щодо закупівлі вакцини. Зокрема, з урядами Індії, Великої Британії та Франції.

Зауважимо, Міністерство охорони здоров'я України вже опублікувало план вакцинації українців проти коронавірусу, який складається з 5 етапів.