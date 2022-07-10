Щоб дитина отримувала достатньо корисних речовин з їжі і не втратила інтерес до процесу, її меню має бути різноманітним.

Читайте також: Знайшли дієту, яка допомагає людям бути бадьорими та краще себе почувати

При цьому існує їжа, яку не можна давати дітям, або її кількість потрібно обмежити. Це цілком конкретні групи продуктів, і більшість з них не потрібно виключати, достатньо правильно приготувати.

До яких продуктів дитячий шлунок не готовий

Є всього два продукти, які не рекомендують дітям до 1 року. Це пов'язано зі специфічними ризиками :

Мед. Він може містити бактерії, які викликає ботулізм. Бактерії з меду є небезпечними саме для маленьких дітей, причому теплова обробка не допоможе – випічку з медом теж не можна.

Коров'яче молоко. Воно може витіснити основну їжу дитини до року – грудне молоко чи суміш. При цьому коров'яче молоко не рівноцінне за складом, а білки та жири з нього складно перетравлювати.

Що не давати дитині, щоб уникнути отруєння

Найчастіше джерелом харчового отруєння стають продукти тваринного походження, але проблеми з шлунком бувають і від немитих овочів. Для дітей отруєння небезпечніше, тому що у них вищий ризик зневоднення. Тому краще зовсім виключити:

сирі, а також не повністю приготовані м'ясо та рибу;

сирі яйця;

непастеризовані молочні продукти, у тому числі м'який сир із непастеризованого молока;

лісові гриби.

Ще не варто давати дітям страви, які залежалися у холодильнику, та немиті овочі та фрукти. Батькам теж їх краще не їсти.

До теми – як не отруїтись грибами: дивитись відео