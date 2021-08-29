Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 1906 людей, серед них 134 дитини та 40 медпрацівників. Показники захворюваності сягають 2 тисяч уже третю добу поспіль, високим залишається й відсоток госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, так впродовж минуло доби до лікарень шпиталізували 772 людини, що навіть більше, ніж минулої доби, коли госпіталізації потребували 708 пацієнтів.

Днем раніше COVID-катастрофа в Росії, Байден звинувачує Китай: новини про коронавірус 28 серпня

Від ускладнень коронавірусу впродовж минулої доби померли 34 пацієнти. Водночас видужали – 685 людей.

За добу виконали 38864 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 18 344,

методом ІФА – 3 661,

експрес-тестами – 16 859.

Від початку пандемії в Україні інфікувались коронавірусом – 2 284 191 людина. Станом на 29 серпня одужали – 2 206 392 людини. Водночас жертвами коронавірусу, на жаль, стали 53 720 громадян країни.

Кількість заражень коронавірусом в регіонах за добу:

Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 140 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 86 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 134 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 101 випадок;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 121 випадок;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 30 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 156 випадків;

Херсонська область – 77 випадків;

Черкаська область – 62 випадки;

Чернівецька область – 126 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

На Рівненщині від коронавірусу померла 30-річна вагітна: розпочали розслідування

Джерело: ZAXID.net

У Рівненській області від ускладнень коронавірусу померла 30-річна жінка, вона була вагітною. Перебіг хвороби майже відразу був складним, вона тривалий час перебувала у лікарні.

Через цей випадок проведуть службове розслідування, аби встановити деталі перебування вагітної пацієнтки у лікувально-профілактичному закладі та надання їй медичної допомоги.

Від початку пандемії на Рівненщині зареєстровано 1214 смертей від коронавірусу.

Україна отримала нову партію Pfizer: скільки доз і від кого

Джерело: МОЗ

Сьогодні, 29 серпня, до України доставили нову партію вакцини Comirnaty проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Обсяг партії – 188 370 доз.

Доставлення препарату провів Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання й логістику із дотриманням холодового ланцюга – Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Наразі Україна отримала 4 325 910 доз вакцин Pfizer, Moderna та AstraZeneca у межах цієї ініціативи.

У МОЗ повідомили, що до кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 29 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 216 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя майже 4,5 мільйона інфікованих. При цьому у ВООЗ вважають, що цифри можуть бути заниженими, оскільки у багатьох країнах тестування на досить низьких рівнях.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38,7 мільйона пацієнтів з COVID-19, більш ніж 637 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Вперше за два місяці: в Індії значно зросла захворюваність на COVID-19

Джерело: The Times of India

В Індії вперше за два місяці суттєво зросла захворюваність на коронавірус, за минулу добу, 28 серпня, в країні виявили 46 759 нових хворих на COVID-19.

Спалах інфікувань зафіксували у південному штаті Керала. Ймовірно, ріст захворюваності спровокував місцевий фестиваль, участь у якому взяти тисячі людей. Майже 70% нових хворих інфікованих проживають саме у цьому регіоні.

В Італії оштрафували чоловіка, який обідав без COVID-паспорта

Джерело: il Messaggero

В італійському місті Ровіго оштрафували чоловіка на 400 євро, який вирішив пообідати в піцерії не маючи "зеленого пропуску" – документу, що свідчить про вакцинацію проти коронавірусу, негативний ПЛР-тест або недавнє одужання.

Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.

Де обов'язковий сертифікат:

З 6 серпня "зелений пропуск" в Італії є обов'язковим для доступу в ресторани і бари в приміщеннях.

З 1 вересня його дія пошириться на школи, університети і транспорт.

У вакцині Moderna знову виявили домішки: вакцинацію партією призупинили

Джерело: ТСН

У вакцинах американської компанії Moderna, яка прийшла до Японії, виявили сторонні речовини. Вакцинацію партією призупинили.

Зробити щеплення з використанням препарату з цієї партії встигли 400 японцям. Втім, як тільки сторонні домішки виявили, вакцинацію цією партією вакцин призупинили.