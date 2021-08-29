Японія повідомила про домішки в Moderna, смерть вагітної: новини про коронавірус 29 серпня
Джерело:24 канал
В Україні зросла кількість госпіталізованих пацієнтів з ускладненим перебігом коронавірусу. Кількість випадків інфікувань за добу маже 2 тисячі. Японія повідомила про партію вакцин Moderna, де виявили домішки – вакцинацію призупинили. В Індії зросла захворюваність. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 серпня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 1906 людей, серед них 134 дитини та 40 медпрацівників. Показники захворюваності сягають 2 тисяч уже третю добу поспіль, високим залишається й відсоток госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, так впродовж минуло доби до лікарень шпиталізували 772 людини, що навіть більше, ніж минулої доби, коли госпіталізації потребували 708 пацієнтів.
Днем раніше COVID-катастрофа в Росії, Байден звинувачує Китай: новини про коронавірус 28 серпня
Від ускладнень коронавірусу впродовж минулої доби померли 34 пацієнти. Водночас видужали – 685 людей.
За добу виконали 38864 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР – 18 344,
- методом ІФА – 3 661,
- експрес-тестами – 16 859.
Від початку пандемії в Україні інфікувались коронавірусом – 2 284 191 людина.
Станом на 29 серпня одужали – 2 206 392 людини. Водночас жертвами коронавірусу, на жаль, стали 53 720 громадян країни.
Кількість заражень коронавірусом в регіонах за добу:
- Київ – 240 випадків;
- Вінницька область – 34 випадки;
- Волинська область – 21 випадок;
- Дніпропетровська область – 140 випадків;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 86 випадків;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 66 випадків;
- Івано-Франківська область – 57 випадків;
- Київська область – 134 випадки;
- Кіровоградська область – 20 випадків;
- Луганська область – 29 випадків;
- Львівська область – 101 випадок;
- Миколаївська область – 15 випадків;
- Одеська область – 121 випадок;
- Полтавська область – 29 випадків;
- Рівненська область – 30 випадків;
- Сумська область – 63 випадки;
- Тернопільська область – 67 випадків;
- Харківська область – 156 випадків;
- Херсонська область – 77 випадків;
- Черкаська область – 62 випадки;
- Чернівецька область – 126 випадків;
- Чернігівська область – 65 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На Рівненщині від коронавірусу померла 30-річна вагітна: розпочали розслідування
Джерело: ZAXID.net
У Рівненській області від ускладнень коронавірусу померла 30-річна жінка, вона була вагітною. Перебіг хвороби майже відразу був складним, вона тривалий час перебувала у лікарні.
Через цей випадок проведуть службове розслідування, аби встановити деталі перебування вагітної пацієнтки у лікувально-профілактичному закладі та надання їй медичної допомоги.
Від початку пандемії на Рівненщині зареєстровано 1214 смертей від коронавірусу.
Україна отримала нову партію Pfizer: скільки доз і від кого
Джерело: МОЗ
Сьогодні, 29 серпня, до України доставили нову партію вакцини Comirnaty проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech. Обсяг партії – 188 370 доз.
Доставлення препарату провів Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), зберігання й логістику із дотриманням холодового ланцюга – Агентство США з міжнародного розвитку USAID.
- Наразі Україна отримала 4 325 910 доз вакцин Pfizer, Moderna та AstraZeneca у межах цієї ініціативи.
- У МОЗ повідомили, що до кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.
Новини про коронавірус у світі 29 серпня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії по всьому світу виявили понад 216 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя майже 4,5 мільйона інфікованих. При цьому у ВООЗ вважають, що цифри можуть бути заниженими, оскільки у багатьох країнах тестування на досить низьких рівнях.
Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 38,7 мільйона пацієнтів з COVID-19, більш ніж 637 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.
Вперше за два місяці: в Індії значно зросла захворюваність на COVID-19
Джерело: The Times of India
В Індії вперше за два місяці суттєво зросла захворюваність на коронавірус, за минулу добу, 28 серпня, в країні виявили 46 759 нових хворих на COVID-19.
Спалах інфікувань зафіксували у південному штаті Керала. Ймовірно, ріст захворюваності спровокував місцевий фестиваль, участь у якому взяти тисячі людей. Майже 70% нових хворих інфікованих проживають саме у цьому регіоні.
В Італії оштрафували чоловіка, який обідав без COVID-паспорта
Джерело: il Messaggero
В італійському місті Ровіго оштрафували чоловіка на 400 євро, який вирішив пообідати в піцерії не маючи "зеленого пропуску" – документу, що свідчить про вакцинацію проти коронавірусу, негативний ПЛР-тест або недавнє одужання.
Також на 1000 євро оштрафували власника піцерії, який не перевірив відвідувача.
Де обов'язковий сертифікат:
- З 6 серпня "зелений пропуск" в Італії є обов'язковим для доступу в ресторани і бари в приміщеннях.
- З 1 вересня його дія пошириться на школи, університети і транспорт.
У вакцині Moderna знову виявили домішки: вакцинацію партією призупинили
Джерело: ТСН
У вакцинах американської компанії Moderna, яка прийшла до Японії, виявили сторонні речовини. Вакцинацію партією призупинили.
Зробити щеплення з використанням препарату з цієї партії встигли 400 японцям. Втім, як тільки сторонні домішки виявили, вакцинацію цією партією вакцин призупинили.