П'ятірка країн з найбільшим приростом

Зокрема, в США на коронавірус захворіли 90 782 людини, в Британії – 32 058, в Індії – 31 043. Крім того, в Бразилії – 28 388 випадків, в Японії – 25 877.

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Україна з 1 732 випадками на 40 місці у світі між Південною Кореєю та Монголією. В Європі Україна на 11 місці.

8 666 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 31 місці у світі і на 5 в Європі.

Статистика поширення коронавірусу в світі / Інфографіка Worldometers

До слова, через стрімкий ріст захворюваності на COVID-19 уряд Чорногорії запроваджує обмеження. Тепер для в'їзду в країну теж треба надати інформацію про вакцинацію, негативний тест або довідку про перенесену хворобу.

Нагадаємо, у світі циркулює мутація коронавірусу Дельта, саме з нею пов'язують нову хвилю коронавірусної хвороби. Зокрема, в Україні теж готуються до ймовірного погіршення епідеміологічної ситуації.

Зокрема, Михайло Радуцький повідомив, що готові 257 ковідних лікарень, які поділені на першу та другу чергу. У них вже доступні майже 39 тисяч ліжкомісць. Із них – 96% з підведеним киснем. У випадку різкого погіршення епідситуації, планують розгортати додаткові місця.

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