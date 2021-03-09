Японія знайшла спосіб не викидати залишки COVID-вакцин

9 березня 2021 , 14:43
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Джерело:

Kyodo News

Японія тривалий час викидає дози вакцини Pfizer лише через те, що в країні бракує відповідних шприців. Але нещодавно уряд зрозумів, як можна розв'язати цю проблему.

В одному флаконі вакцини від Pfizer є 6 доз вакцини проти коронавірусу. Стандартні шприци, які використовуються в Японії, розраховані лише на 5 доз. Тобто вони не можуть витягнути з флакона останню, шосту дозу препарату.

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Оскільки Японія замовила 144 мільйони доз для вакцинації 72 мільйонів населення, вакцинація 12 мільйонів громадян опинилась під загрозою. Адже дози, які неможливо дістати, просто викидались.

Тож в Японії хочуть дозволити вводити вакцину від виробника Pfizer шприцами, які призначені для інсуліну. Такі шприци можуть отримувати з флакона аж 7 доз.

Цей крок буде зроблено через те, що країна бореться з дефіцитом поставок унаслідок затримки на заводі Pfizer у Бельгії та експортного контролю з боку Європейського Союзу,
– повідомив міністр здоров'я Японії Норихіс Тамур.

В уряді запевнили, що закуплять інсулінові шприци у лише в тому випадку, якщо вони будуть у надлишку і це ніяк не нашкодить людям із діабетом.

Але важливо розуміти, що інсулінові шприци створені для підшкірних ін'єкцій, а не для внутрішньом'язових. Тож можуть підійти не всім людям.

Коронавірус у Японії: що відомо

Джерело: Google

  • Від початку пандемії коронавірусу у Японії зареєстрували 440 інфікованих.
  • 418 хворих вже одужали, але 8 301 громадянин помер від ускладнень, спричинених хворобою.
  • Від початку кампанії вакцинації першу дозу щеплення отримали 46 469 мешканів країни.