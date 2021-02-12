В Японії через пандемію ввели нову посаду міністра самотності та ізоляції

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга через пандемію коронавірусу доручив створити посаду для людини, яка очолить боротьбу із самотністю та ізоляцією в країні.

На жаль, через карантин та негативні настрої у країні збільшилася кількість самогубств, зокрема серед жінок. Відтак прем’єр-міністр Йосіхіде Суга доручив уряду зайнятися вирішенням проблеми і створенням нової посади.

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Кількість самогубств у жінок збільшується через тривалу коронавірусну хворобу. Я хочу, щоб ви виявили проблеми та вжили комплексних заходів,

– заявив прем’єр-міністр.

Посаду міністра самотності та ізоляції обійняв чинний міністр у справах відновлення життєдіяльності регіонів Тецусі Сакамото. Він сказав, що причиною самогубств та абстинентного синдрому є зменшення контактів між людьми, що стало наслідком пандемії

"Я хочу сприяти діяльності з метою запобігання соціальній ізоляції та захисту зв’язку між людьми", – наголосив Сакамото.

До слова, подібна посаду міністра по самотності вже є у Великій Британії, її заснувала в 2017 році екс-глава британського уряду Тереза ​​Мей.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу