В Японії дозволять вакцину Pfizer проти коронавірусу для дітей від 12 років

Японія має намір дозволити вакцинувати проти COVID-19 препаратом компанії Pfizer близько 4 мільйонів дітей у віці від 12 до 15 років вже з понеділка, 31 травня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Норіхіса Тамура в п'ятницю, 28 травня.

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Колегія міністерства охорони здоров'я в п'ятницю рекомендувала пом'якшити вікове обмеження. Тамура заявив, що рішення набуде чинності після того, як уряд внесе зміни до своїх керівних принципів щодо екстреного використання вакцини.

Я хотів би, щоб дітей прищеплювали якомога швидше, тому я хотів би попросити органи місцевого самоврядування впорядкувати систему для цього,

– сказав міністр.

Цей крок відбувся після того, як 10 травня Американська адміністрація з контролю за продуктами та ліками (FDA) знизила мінімальний вік для вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer і BioNTech.

Раніше регулятор Канади дозволив вакцинувати підлітків 5 травня. Канада стала першою країною, яка дозволила щеплення для цієї вікової групи.

Тим часом клінічне випробування у Великій Британії вакцини AstraZeneca на дітях було припинено через занепокоєння з приводу зв’язку з рідкісними тромбами.

Наразі жодна вакцина проти COVID-19 не дозволена до використання для людей у віці до 12 років.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу