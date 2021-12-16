Операція відбулася на 25 тижні вагітності. Дитина ще тоді не народилася.

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Що трапилось з малюком

У малюка виявили тяжке серцеве захворювання – стеноз аортального клапана. Тож медикам довелося швидко реагувати.

Довідка. Під час стенозу аортального клапана – звужується отвір клапана аорти. Це заважає нормальному розвитку серця.

Що відомо про унікальну операцію

У цьому випадку, лікарям потрібно було досягти розширення отвору клапана, що вони й зробили. Так, у серце плоду вставили голкоподібну трубку, за допомогою неї в потрібне місце проник катетер і розширив діаметр клапана.

Група виконала цю операцію у межах одного з клінічних досліджень. Медики кажуть, що це перший випадок у країні, коли цю проблему із серцем у ненародженого розв'язали шляхом внутрішньоутробного втручання.

Як повідомляється, дитина народилася у жовтні 2021 року і тепер перебуває у хорошому стані.

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