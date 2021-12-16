В Японії лікарі вперше зробили операцію дитині в утробі матері
Джерело:NHK
Японські лікарі успішно прооперували дитину, яка ще перебувала в утробі матері. На щастя, медичне втручання пройшло успішно.
Операція відбулася на 25 тижні вагітності. Дитина ще тоді не народилася.
Цікаво Причини виникнення тривоги та її найпоширеніші прояви
Що трапилось з малюком
У малюка виявили тяжке серцеве захворювання – стеноз аортального клапана. Тож медикам довелося швидко реагувати.Довідка. Під час стенозу аортального клапана – звужується отвір клапана аорти. Це заважає нормальному розвитку серця.
Що відомо про унікальну операцію
У цьому випадку, лікарям потрібно було досягти розширення отвору клапана, що вони й зробили. Так, у серце плоду вставили голкоподібну трубку, за допомогою неї в потрібне місце проник катетер і розширив діаметр клапана.
Група виконала цю операцію у межах одного з клінічних досліджень. Медики кажуть, що це перший випадок у країні, коли цю проблему із серцем у ненародженого розв'язали шляхом внутрішньоутробного втручання.
Як повідомляється, дитина народилася у жовтні 2021 року і тепер перебуває у хорошому стані.
Радимо 10 найважливіших відкриттів та досягнень в медицині за 2021 рік
Останні історії порятунку життя в Україні
- У львівській лікарні швидкої допомоги "склали" від'єднані ноги від хребта. Така операція у цьому медзакладі відбулася вперше. Медики рятували життя чоловікові цілих 12 годин. Тепер він знову може ходити.
- Також львівським кардіохірургам вдалось вперше заморозити серце пацієнта. Все для того, щоб вилікувати "миготливу аритмію" та врятувати хворого чоловіка. Нова для Львова операція називається кріоабляцією.