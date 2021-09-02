Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Японії після дослідження вилучених доз. Так також заявили, що цей метал безпечний для людей.

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Як метал потрапив у флакон

Частки могли потрапити у флакони внаслідок тертя металу в механізмі, який встановлює корки на флакони. Ця виробнича проблема вплинула на три партії препарату, їхнє використання призупинили.

Наскільки небезпечні ці частинки

У МОЗ Японії пояснили, що нержавіюча сталь регулярно використовується в серцевих клапанах, заміні суглобів і металевих швах і скобах. Там відзначили, що введення часток, виявлених в цих партіях вакцини, не впливають на здоров'я людей.

Невідомі частинки у вакцині Moderna: коротко

  • Раніше в Японії повідомили про домішки в дозах вакцини Moderna 8 центрів вакцинації.
  • Сторонні домішки виявили в 39 флаконах.
  • Компанія Takeda Pharmaceutical, яка поширює препарат на території Японії, заявила про тимчасове припинення використання 1,63 мільйона доз вакцини.
  • За даними Міністерства охорони здоров'я Японії, після уколів вакциною Moderna із "забруднених" партій померли двоє чоловіків. Поки невідомо, чи пов'язані їхні смерті зі щепленням.
  • Водночас компанія Moderna пообіцяла почати розслідування з цього питання.