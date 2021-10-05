Що відомо про вірус
Перший випадок інфікування цим вірусом підтвердили у 2019 році, коли 41-річний чоловік був госпіталізований із лихоманкою і болем у ногах після укусу кліща під час прогулянки лісом.
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Другий випадок з аналогічними симптомами був зареєстрований у 2020 році. Тести показали, що пацієнт не був інфікований будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні.
Генетичний аналіз вірусів зі зразків крові двох пацієнтів виявив новий тип ортонаіровірусу (клас найровірусів), який містить такі патогени, як вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго.
Наскільки небезпечний вірус
Як розповів вірусолог Кейта Мацуно всього в Японії новим вірусом заразилися семеро людей. Однак, смертельних випадків внаслідок інфікування не реєстрували.
У деяких хворих спостерігати також порушення функцій печінки. Вчені Університету Хоккайдо перевірили зразки крові диких тварин, у тому числі оленів та єнотів. Результати показали наявність у них антитіл до нового вірусу.