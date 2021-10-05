В Японії підтвердили інфікування новим вірусом, який передається через укуси кліщів

На північному острові Хоккайдо (Японія) вчені ідентифікували вірус, який може передаватися людям через укуси кліщів і викликати лихоманку. Вперше вірус виявили у 2019 році. Інфекція має назву Йезо.

Що відомо про вірус

Перший випадок інфікування цим вірусом підтвердили у 2019 році, коли 41-річний чоловік був госпіталізований із лихоманкою і болем у ногах після укусу кліща під час прогулянки лісом.

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Другий випадок з аналогічними симптомами був зареєстрований у 2020 році. Тести показали, що пацієнт не був інфікований будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні.

Обидва випадки характеризувалися лихоманкою і зниженням кількості тромбоцитів і лейкоцитів у крові.

Генетичний аналіз вірусів зі зразків крові двох пацієнтів виявив новий тип ортонаіровірусу (клас найровірусів), який містить такі патогени, як вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго.

Наскільки небезпечний вірус

Як розповів вірусолог Кейта Мацуно всього в Японії новим вірусом заразилися семеро людей. Однак, смертельних випадків внаслідок інфікування не реєстрували.

У деяких хворих спостерігати також порушення функцій печінки. Вчені Університету Хоккайдо перевірили зразки крові диких тварин, у тому числі оленів та єнотів. Результати показали наявність у них антитіл до нового вірусу.