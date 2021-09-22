У Японії почали продавати томати проти гіпертонії – в них редагований геном

У Японії почали продавати сорт томатів, який створили за допомогою технології редагування геному. Це перший харчовий продукт такого типу, випущений на японський ринок.

Компанія Sanatech Seed Co. з Токіо розробила цей сорт шляхом модифікації генів, аби продукт місив у собі в 4 – 5 разів більшу кількість ГАМК (гамма-аміномасляної кислоти). Це речовина, яка може запобігти підвищенню артеріального тиску.

До теми Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет

Компанія Sanatech використовувала технологію редагування геному для того, аби видалити домен автоінгібування, який не дозволяє помідорам збільшувати вміст ГАМК. Варто зауважити, що вчені не додавали жодних генів, які природним чином не зустрічаються в овочах.

Як продукт вийшов на ринок

У грудні 2020 року Sanatech Seeds направила в міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії повідомлення з наміром комерціалізувати ГАМК-томати як перший в країні харчовий продукт зі зміненою геномною обробкою.

Повідомлення було прийнято та схвалено.

До речі, уряд не вимагає, щоб представники бізнесу вказували на етикетці продукти, які зазнали ГМО-редагування. Але компанія Sanatech Seeds навпаки наголошує на тому, що новий сорт томатів створювали з використанням технології редагування геному. Оскільки це корисний продукт для профілактики гіпертонії, в компанії пишаються тим, що він таки з'явився на ринку.