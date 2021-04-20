В Японії розробляють метод виявлення COVID-19 за п’ять хвилин

Група японських дослідників повідомила про розробку нового методу тестування на коронавірус, за допомогою якого інфекцію можна виявити за п'ять хвилин.

Вчені японського Науково-дослідного інституту "Рікен", Токійського університету та інших науково-дослідних установ пояснили, що для проведення тестування біоматеріал поміщається на предметне скло з мільйонами борозенок на одному квадратному сантиметрі.

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"Борозенки, що слугують своєрідними мікрокамерами, створюються за допомогою спеціальної технології мікроскопічного формоутворення. У кожній мікрокамері міститься реактив. Якщо зразок на склі містить рибонуклеїнову кислоту, або РНК, коронавірусу, то камера починає випромінювати світло", — повідомили дослідники.

Так, новий метод не потребує ампліфікації РНК коронавірусу, тому що "дозволяє виявити навіть невелику кількість вірусу в мікрокамері". Цей підхід відрізняється від полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який є найбільш поширеним методом виявлення коронавірусу.

Новий тест займає всього п'ять хвилин, тоді як на ПЛР потрібно принаймні годину або більше,

– додали у джерелі.

Що відомо про найпопулярніші тести виявлення COVID-19

ПЛР-аналіз виявляє присутність коронавірусу та визначає, чи людина хвора на COVID-19 на цей момент.

ІФА-тест показує, чи людина перехворіла на коронавірус. Цим методом досліджують, чи є в людини антитіла, які виробляються, якщо в організмі є вірус.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу