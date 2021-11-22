У Японії штам Дельта самознищився: генетик пояснив, чому це сталось

Японські фахівці повідомили, що варіант коронавірусу Дельта самоліквідувався. Це призвело до зниження захворюваності в країні.

Пояснення генетиків

Фахівці Національного інституту генетики пояснили, що варіант коронавірусу Дельта накопичив стільки мутацій у неструктурному білку вірусу – nsp14, що при спробах вчасно їх виправити, штам самознищився.

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Ми були буквально вражені, побачивши результати. Штам Дельта в Японії був дуже заразним і швидко поширюваним. Але в міру того, як мутації накопичувалися, вірус став несправним настільки, що не зміг створювати копії самого себе,

– розповів професор Іноуе.

Він додав, що кількість випадків захворювань у країні не збільшується. Це дозволяє припустити, що колись під час таких мутацій вірус самознищився.

Новий спосіб протидії вірусу

Також вчені пояснили, що вірус із пошкодженим білком nsp14 має меншу здатність до відтворення, що може бути одним із факторів зниження кількості нових випадків зараження коронавірусом.

Nsp14 походить від вірусу, і хімічний засіб для стримування цього білка може стати перспективним препаратом. Зокрема, вчені вже повідомили про старт розробки таких ліків.

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