Препарат виробляє німецька компанія Merck. Міністр охорони здоров'я Японії Сігеюкі Гото прийняв таке рішення. Україна теж планує закупити ці ліки.

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У МОЗ Японії уточнили, що молнупіравір ефективний і проти хвороби, викликаної новим штамом Омікрон.

Влада Японії почне розподіл ліків вже 26 грудня, з розрахунком, щоб таблетки стали доступні вже з 27 грудня.

Чому обирають таблетки проти коронавірусу

Очікується, що схвалення ліків до застосування дозволить знизити навантаження на медустанови, попереджаючи важкий і середньотяжкий перебіг хвороби.

А також значно спрощує ряд протоколів з лікування COVID-19. Таблетований препарат набагато простіше застосовувати пацієнтам, ніж ряд інших засобів, наприклад, внутрішньовенних препаратів, що вимагають спостереження лікарем.

Що відомо про препарат

Молнупіравір призначений для лікування COVID-19 при перших симптомах. Пацієнти можуть приймати препарат перорально вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.

Молнупіравір – як діє? Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби

Хто ще закупив цей препарат

4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck.

16 грудня Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток від Merck.

Філіппіни також схвалили екстрене використання таблеток Merck&Co для лікування коронавірусу. Їх використовуватимуть для дорослих пацієнтів з групи ризику.

Україна теж має намір закупити таблетки від коронавірусу молнупіравір американської компанії Merck. Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату. Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.

Водночас Франція відмовилась від цих таблеток проти COVID-19. Кажуть, що це пов'язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність.

Довідка. Попередні дані показували, що таблетки від Merck зменшують ймовірність госпіталізації на 50%. Тим часом препарат від Pfizer знижує ризик госпіталізації та смерті на 89% – їх схвалили в FDA.