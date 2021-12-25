Препарат виробляє німецька компанія Merck. Міністр охорони здоров'я Японії Сігеюкі Гото прийняв таке рішення. Україна теж планує закупити ці ліки.
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У МОЗ Японії уточнили, що молнупіравір ефективний і проти хвороби, викликаної новим штамом Омікрон.
Влада Японії почне розподіл ліків вже 26 грудня, з розрахунком, щоб таблетки стали доступні вже з 27 грудня.
Чому обирають таблетки проти коронавірусу
Очікується, що схвалення ліків до застосування дозволить знизити навантаження на медустанови, попереджаючи важкий і середньотяжкий перебіг хвороби.
А також значно спрощує ряд протоколів з лікування COVID-19. Таблетований препарат набагато простіше застосовувати пацієнтам, ніж ряд інших засобів, наприклад, внутрішньовенних препаратів, що вимагають спостереження лікарем.
Що відомо про препарат
Молнупіравір призначений для лікування COVID-19 при перших симптомах. Пацієнти можуть приймати препарат перорально вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.
Хто ще закупив цей препарат
- 4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck.
- 16 грудня Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток від Merck.
- Філіппіни також схвалили екстрене використання таблеток Merck&Co для лікування коронавірусу. Їх використовуватимуть для дорослих пацієнтів з групи ризику.
- Україна теж має намір закупити таблетки від коронавірусу молнупіравір американської компанії Merck. Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату. Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.
- Водночас Франція відмовилась від цих таблеток проти COVID-19. Кажуть, що це пов'язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність.