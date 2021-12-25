В Японії схвалили перший препарат в таблетках проти коронавірусу

В Японії схвалили до застосування лікарський препарат в таблетках для лікування COVID-19. Мовиться про молнупіравір.

Препарат виробляє німецька компанія Merck. Міністр охорони здоров'я Японії Сігеюкі Гото прийняв таке рішення. Україна теж планує закупити ці ліки.

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У МОЗ Японії уточнили, що молнупіравір ефективний і проти хвороби, викликаної новим штамом Омікрон.

Влада Японії почне розподіл ліків вже 26 грудня, з розрахунком, щоб таблетки стали доступні вже з 27 грудня.

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Очікується, що схвалення ліків до застосування дозволить знизити навантаження на медустанови, попереджаючи важкий і середньотяжкий перебіг хвороби.

А також значно спрощує ряд протоколів з лікування COVID-19. Таблетований препарат набагато простіше застосовувати пацієнтам, ніж ряд інших засобів, наприклад, внутрішньовенних препаратів, що вимагають спостереження лікарем.

Що відомо про препарат

Молнупіравір призначений для лікування COVID-19 при перших симптомах. Пацієнти можуть приймати препарат перорально вдома, дотримуючись режиму самоізоляції.

Молнупіравір – як діє? Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби

Хто ще закупив цей препарат