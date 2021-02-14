МОЗ Японії в неділю, 14 лютого, видало дозвіл на застосування в країні вакцини проти коронавірусної інфекції компанії Pfizer.

Вакцина Pfizer стала першим схваленим препаратом в Японії. Днями країна отримала 400 тисяч доз вакцини з Бельгії.

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В Японії стартує масова вакцинація

Найімовірніше, вакцинація розпочнеться у Токіо у середу, 17 лютого. Препарат будуть вводити двома дозами з інтервалом з три тижні.

Першими вакцину отримають 20 тисяч медичних працівників, які взяли участь в дослідженні з метою виявити можливі побічні ефекти препарату. Згодом з березня будуть щепити ще 3,7 мільйона ​​співробітників сфери охорони здоров'я, з квітня – 36 мільйонів людей, які старше 65 років.

Після цього вакцину отримають люди з супутніми захворюваннями, а також особи, які працюють в будинках для людей похилого віку. Згодом вакцинувати будуть інші категорії населення.

До слова, найбільший захист вакцина проти коронавірусу Pfizer/BioNTech забезпечує на 21-й день після проведення щеплення. Однак перші два тижні після вакцинації його ефективність є майже нульовою. Про це заявили вчені з Університету Східної Англії, які проаналізували програму масової вакцинації населення в Ізраїлі.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу