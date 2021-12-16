В Японії створили вакцину проти старіння

Японські вчені створили унікальний препарат. Його можна використовувати для лікування вікових захворювань, у тому числі хвороби Альцгеймера.

Старіння клітин

З віком у тканинах накопичуються клітини, які старіють. Вони вже не діляться, але все ще зберігають життєздатність. Вони виділяють хімічні речовини, які викликають запалення та розвиток вікових захворювань, наприклад, хвороби Альцгеймера, цукрового діабету, хвороб серця та інших.

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І ось японські вчені придумали, як позбавити організм від старіючих клітин, щоб людина перестала боятися старості і могла уникнути деяких вікових проблем. Вони вигадали вакцину, яка так змінює старіючі клітини, що імунна система їх знаходить і неодмінно видаляє.

Як працює вакцина проти старості

Вчені ідентифікували білок, який виробляється у старих клітинах, але не виробляється у здорових та активних. На основі амінокислот цього білка було створено вакцину. При її введенні організм виробляє антитіла, які зв'язуються лише з клітинами, які старіють. Після цього імунна система відправляє лейкоцити для їхнього знищення.

Раніше вчені з Університету Піттсбурга підтвердили на мишах, що свіжа кров справді може омолодити організм.

Дослідники успішно протестували вакцину на піддослідних мишах. Вони з'ясували, що з її допомогою може бути збільшена тривалість життя мишей із прогерією (генетична хвороба, пов'язана з передчасним старінням організму), а також можуть бути зменшені ознаки захворювань, пов'язаних зі старінням.

Ці результати припускають, що вакцину можна використовувати для лікування різних вікових захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера.