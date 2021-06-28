У Японії створили вакцину з рису
Джерело:The Lancet
Японські вчені створили вакцину з рису MucoRice-CTB. Вона призначена для профілактики холери.
Нова вакцина проти холери приймається у вигляді рисового борошна – перорально. Для зберігання їй не потрібні холодні температури.
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Вчені з Японії розробили цей вид вакцини, отримавши ГМ-лінію рису, який виробляє антиген, що стимулює імунну відповідь організму.
Вакцина MucoRice-CTB не вимагає холодного зберігання й уколів: зерна перетирають на борошно, змішують з водою і приймають перорально.
Рисова вакцина проти холери / Зображення Hiroshi Kiyono, CC BY
Вакцина проти холери є субодиницю В холерного токсину (CTB, Cholera Toxin Subunit B). Цей фрагмент сам по собі не викликає токсичних ефектів, але стимулює імунну відповідь і появу специфічних антитіл.
Ген, який відповідає за виробництво цього протеїну, внесли в рослини рису ще декілька років тому. Після цього відбулися успішні випробування на тваринах.
Результати першої фази клінічних випробувань MucoRice-CTB:
- Науковці провели подвійні сліпі, рандомізовані плацебо-контрольовані тести на групі людей.
- У дослідження взяли участь 60 добровольців-чоловіків, які отримували різну кількість (3, 6 або 18 міліграмів) вакцини чотирма порціями впродовж восьми тижнів.
- Через 2 і 4 місяці після введення останньої дози піддослідних перевіряли на наявність і кількість антитіл IgA and IgG.
- В учасників не було побічних ефектів.
- Вакцина виробила дозозалежну імунну відповідь. Так, найвищий рівень антитіл був у тих людей, які отримували найбільшу порцію MucoRice-CTB.
- Важливо також зауважити, що у деяких піддослідних взагалі не виявили антитіл. За словами вчених, це змушує задуматися про те, чи не впливає стан кишкової мікрофлори на метаболізм і всмоктуваність препарату.
Поки що дослідження проводилось лише на жителях Японії, але автори планують дослідити ефективність препарату й на інших етнічних групах. Вони також вказали, що це не перша вакцина проти холери, яку можна приймати перорально, але перша, яка не вимагає зберігання в холодильнику.
Особливості зберігання вакцини
Препарат залишається стабільним при кімнатній температурі досить довгий час. Синтезований протеїн разом з деякими іншими білками накопичується зернами в спеціальних органелах, білкових тільцях (protein bodies). Ці щільні мембранні освіти зберігають структуру і функціональність молекул довгий навіть не в холодних умовах.Набридло носити антисептики і великі упаковки антибактеріальних серветок? Оберіть вологі серветки Sterill Bio у формі саше, які помістяться навіть у кишеню.