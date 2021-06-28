У Японії створили вакцину з рису

Японські вчені створили вакцину з рису MucoRice-CTB. Вона призначена для профілактики холери.

Нова вакцина проти холери приймається у вигляді рисового борошна – перорально. Для зберігання їй не потрібні холодні температури.

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Вчені з Японії розробили цей вид вакцини, отримавши ГМ-лінію рису, який виробляє антиген, що стимулює імунну відповідь організму.

Вакцина MucoRice-CTB не вимагає холодного зберігання й уколів: зерна перетирають на борошно, змішують з водою і приймають перорально.



Рисова вакцина проти холери / Зображення Hiroshi Kiyono, CC BY

Вакцина проти холери є субодиницю В холерного токсину (CTB, Cholera Toxin Subunit B). Цей фрагмент сам по собі не викликає токсичних ефектів, але стимулює імунну відповідь і появу специфічних антитіл.

Ген, який відповідає за виробництво цього протеїну, внесли в рослини рису ще декілька років тому. Після цього відбулися успішні випробування на тваринах.

Результати першої фази клінічних випробувань MucoRice-CTB:

Науковці провели подвійні сліпі, рандомізовані плацебо-контрольовані тести на групі людей.

У дослідження взяли участь 60 добровольців-чоловіків, які отримували різну кількість (3, 6 або 18 міліграмів) вакцини чотирма порціями впродовж восьми тижнів.

Через 2 і 4 місяці після введення останньої дози піддослідних перевіряли на наявність і кількість антитіл IgA and IgG.

В учасників не було побічних ефектів.

Вакцина виробила дозозалежну імунну відповідь. Так, найвищий рівень антитіл був у тих людей, які отримували найбільшу порцію MucoRice-CTB.

Важливо також зауважити, що у деяких піддослідних взагалі не виявили антитіл. За словами вчених, це змушує задуматися про те, чи не впливає стан кишкової мікрофлори на метаболізм і всмоктуваність препарату.

Поки що дослідження проводилось лише на жителях Японії, але автори планують дослідити ефективність препарату й на інших етнічних групах. Вони також вказали, що це не перша вакцина проти холери, яку можна приймати перорально, але перша, яка не вимагає зберігання в холодильнику.

Особливості зберігання вакцини

Препарат залишається стабільним при кімнатній температурі досить довгий час. Синтезований протеїн разом з деякими іншими білками накопичується зернами в спеціальних органелах, білкових тільцях (protein bodies). Ці щільні мембранні освіти зберігають структуру і функціональність молекул довгий навіть не в холодних умовах.