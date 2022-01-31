За заявами фармацевтичної компанії Kowa, препарат показав противірусний ефект проти штаму Омікрон та інших варіантів коронавірусу. Про це мовилося в доклінічних дослідженнях.
Увага Топ-5 симптомів Омікрону у вакцинованих
Інших подробиць у компанії не повідомили. Відомо лише, що компанія працює з Університетом Кітасато (Токіо) над тестуванням препарату як потенційного засобу проти COVID-19.
Що відомо про івермектин
Засіб відкрили ще в 1975 році. У 2015 році вчені Вільям Кемпбелл і Сатосі Омура отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття івермектину.
Раніше Федеральне управління з лікарських засобів США, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський регулятор застерігали від використання івермектину для лікування COVID-19.
У чому головна проблема досліджень препарату
Основні недоліки досліджень:
- Клінічні дані одного пацієнта використовувалися кілька разів, у результаті створювалося хибне враження, що мовиться про різних людей.
- Учасники досліджень підбирали свідомо, а не випадково.
- Деякі цифри виглядають неправдоподібно.
- Відсотки вираховувалися неточно.
- Місцева медична влада не знала про проведення досліджень.