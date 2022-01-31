За заявами фармацевтичної компанії Kowa, препарат показав противірусний ефект проти штаму Омікрон та інших варіантів коронавірусу. Про це мовилося в доклінічних дослідженнях.

Увага Топ-5 симптомів Омікрону у вакцинованих

Інших подробиць у компанії не повідомили. Відомо лише, що компанія працює з Університетом Кітасато (Токіо) над тестуванням препарату як потенційного засобу проти COVID-19.

Увага! Івермектин використовують для лікування тварин і людей від паразитів. Наразі він не схвалений для лікування коронавірусу у Японії.

Що відомо про івермектин

Засіб відкрили ще в 1975 році. У 2015 році вчені Вільям Кемпбелл і Сатосі Омура отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття івермектину.

Івермектин – що за препарат Його застосовують для лікування від таких паразитарних захворювань, як головні воші, короста, онхоцеркоз (річкова сліпота), стронгілоїдоз, трихоцефалез, аскаридоз і елефантіаз. Також широко застосовується у ветеринарії.

Раніше Федеральне управління з лікарських засобів США, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський регулятор застерігали від використання івермектину для лікування COVID-19.

У чому головна проблема досліджень препарату

Основні недоліки досліджень: