У Японії тестують препарат проти Омікрона, який раніше розкритикували у ВООЗ

В Японії почалися клінічні дослідження препарату івермектин. Хоча раніше Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендувала його використувати для лікування коронавірусу.

За заявами фармацевтичної компанії Kowa, препарат показав противірусний ефект проти штаму Омікрон та інших варіантів коронавірусу. Про це мовилося в доклінічних дослідженнях.

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Інших подробиць у компанії не повідомили. Відомо лише, що компанія працює з Університетом Кітасато (Токіо) над тестуванням препарату як потенційного засобу проти COVID-19.

Що відомо про івермектин

Івермектин використовують для лікування тварин і людей від паразитів. Наразі він не схвалений для лікування коронавірусу у Японії.

Засіб відкрили ще в 1975 році. У 2015 році вчені Вільям Кемпбелл і Сатосі Омура отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за відкриття івермектину.

Івермектин – що за препарат Його застосовують для лікування від таких паразитарних захворювань, як головні воші, короста, онхоцеркоз (річкова сліпота), стронгілоїдоз, трихоцефалез, аскаридоз і елефантіаз. Також широко застосовується у ветеринарії.

Раніше Федеральне управління з лікарських засобів США, Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський регулятор застерігали від використання івермектину для лікування COVID-19.

У чому головна проблема досліджень препарату

Основні недоліки досліджень: