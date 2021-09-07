Чоловік помер після вакцинації препаратом Moderna

В Міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що чоловік отримав дві дози вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna з партії, у якій були виявлені сторонні предмети.

До теми В Японії нарешті визначили, які частинки знайшли у вакцині Moderna

Що відомо про смертельний випадок

49-річний чоловік отримав друге щеплення від COVID-19 11 серпня.

Помер він на другий день.

Зазначається, що у пацієнта була алергія на гречку і продукти з гречаного борошна.

Важливо! МОЗ країни заявило, що причинно-наслідковий зв'язок між смертю і проведеною вакцинацією не встановлений. Раніше після щеплень вакциною Moderna із "забруднених" партій померли двоє чоловіків.

Партія вакцин Moderna з домішками: що про це відомо