В Японії третя смерть після вакцинації зіпсованою партією Moderna: деталі

7 вересня 2021 , 12:17
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Джерело:

Japan Times

В Японії підтвердили смерть третього жителя після вакцинації зіпсованою партією вакцин Moderna. Чоловік помер наступного дня після введення препарату.

Чоловік помер після вакцинації препаратом Moderna

В Міністерстві охорони здоров'я країни повідомили, що чоловік отримав дві дози вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Moderna з партії, у якій були виявлені сторонні предмети.  

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Що відомо про смертельний випадок

  • 49-річний чоловік отримав друге щеплення від COVID-19 11 серпня.
  • Помер він на другий день.
  • Зазначається, що у пацієнта була алергія на гречку і продукти з гречаного борошна.

Важливо! МОЗ країни заявило, що причинно-наслідковий зв'язок між смертю і проведеною вакцинацією не встановлений.

Раніше після щеплень вакциною Moderna із "забруднених" партій померли двоє чоловіків. 

Партія вакцин Moderna з домішками: що про це відомо

  • Раніше в Японії повідомили про домішки в дозах вакцини Moderna 8 центрів вакцинації.
  • Сторонні домішки виявили в 39 флаконах.
  • Компанія Takeda Pharmaceutical, яка поширює препарат на території Японії, заявила про тимчасове припинення використання 1,63 мільйона доз вакцини.
  • Згодом у МОЗ Японії встановили, що сторонні домішки – це нержавіюча сталь, яку регулярно використовують в серцевих клапанах, заміні суглобів і металевих швах і скобах. Там відзначили, що введення часток, виявлених в цих партіях вакцини, не впливають на здоров'я людей.
  • Прямого зв'язку між летальними випадками та вакцинацією цією партією не встановили ні МОЗ країни, ні виробник вакцин. Тож розслідування смерті пацієнтів продовжують. Ймовірно, смерть трьох людей спричинена іншими факторами. 
  • Переваги вакцинації все ще перевищують ризики!
Автор: Анастасія Лукашевська