В Японії зафіксували чимало випадків дискримінації медичних працівників через їхню боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Опитування в Японії повідомило про майже 700 випадків переслідування або дискримінації медичних працівників, які борються з коронавірусом.

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Японська медична асоціація зібрала інформацію, зібрану протягом трьох місяців з жовтня по грудень.

Серед 698 випадків деякі з медиків повідомили, що їм відмовляли у перукарнях та інших закладів з тієї причини, що вони працюють у закладах охорони здоров’я.

Деякі розповідали, що отримували надокучливі та образливі телефонні дзвінки від сусідів, якщо у них підтверджували коронавірус.

В Японії цькують медиків через коронавірус / Фото: Getty Images

Також видання пише, що у соціальних мережах розповсюджують чимало брехні про медичних співробітників, а дехто відкрито отримує погрози.

Асоціація заявляє, що про подібні випадки повідомлялося в масштабах всієї країни, і що вони стосувались безпідставної дискримінації, яка могла б психологічно нашкодити робітникам.