Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва.
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Що відомо про дослідження
У випробуваннях беруть участь 200 людей. Напередодні, щонайменше 6 місяців тому, усі вони зробили два щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.
Коли чекати? Компанія Shionogi розраховує, що перше бустерне щеплення проти коронавірусу її вакциною зроблять до березня 2022 року.
Раніше в компанії також заявляли, що хочуть зайнятися розробкою препарату проти нового штаму COVID-19 Омікрон.
Що відомо про вакцину ShionogiЦя вакцина-кандидат із новим складом з модифікованим ад'ювантом (це речовина, яку додають до ліків з метою пришвидшення та підсилення дії основного компонента). Речовина підсилює ефективність вакцини коштом активації імунної системи.
Рецептура вакцини створена на основі рекомбінантного білка COVID-19. Дослідження вакцини підтримали у Японському агентстві медичних досліджень і розробок (AMED).
Бустерні щеплення: коротко
- Згідно з дослідженням британських вчених, вакцини проти коронавірусу Moderna та Pfizer будуть найбільш ефективними як третя бустерна доза, незалежно від того, якими вакцинами людина щепилася до цього.
- Наразі у США дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх дорослих.
- В Україні можуть почати вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу після того, як перші дві дози отримають більшість громадян.
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