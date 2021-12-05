Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва.

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Що відомо про дослідження

У випробуваннях беруть участь 200 людей. Напередодні, щонайменше 6 місяців тому, усі вони зробили два щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.

Зазначають! Половина учасників експерименту отримає як бустер вакцину Shionogi, решта – Pfizer. Потім дослідники порівняють ефективність та безпечність препаратів.

Коли чекати? Компанія Shionogi розраховує, що перше бустерне щеплення проти коронавірусу її вакциною зроблять до березня 2022 року.

Раніше в компанії також заявляли, що хочуть зайнятися розробкою препарату проти нового штаму COVID-19 Омікрон.

Що відомо про вакцину Shionogi Ця вакцина-кандидат із новим складом з модифікованим ад'ювантом (це речовина, яку додають до ліків з метою пришвидшення та підсилення дії основного компонента). Речовина підсилює ефективність вакцини коштом активації імунної системи.



Рецептура вакцини створена на основі рекомбінантного білка COVID-19. Дослідження вакцини підтримали у Японському агентстві медичних досліджень і розробок (AMED).

Бустерні щеплення: коротко

Згідно з дослідженням британських вчених, вакцини проти коронавірусу Moderna та Pfizer будуть найбільш ефективними як третя бустерна доза, незалежно від того, якими вакцинами людина щепилася до цього.

Наразі у США дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх дорослих.

В Україні можуть почати вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу після того, як перші дві дози отримають більшість громадян.

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