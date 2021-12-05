В Японії випробовують вакцину для бустерних щеплень

Японська фармацевтична компанія Shionogi розпочала новий етап клінічних випробуваннь своєї вакцини. Її викорстовуватимуть для бустерних щеплень проти коронавірусу.

Shionogi має намір впровадити на практиці першу вакцину проти коронавірусу японського виробництва.

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Що відомо про дослідження

У випробуваннях беруть участь 200 людей. Напередодні, щонайменше 6 місяців тому, усі вони зробили два щеплення вакцинами Pfizer або Moderna.

Половина учасників експерименту отримає як бустер вакцину Shionogi, решта – Pfizer. Потім дослідники порівняють ефективність та безпечність препаратів.

Коли чекати? Компанія Shionogi розраховує, що перше бустерне щеплення проти коронавірусу її вакциною зроблять до березня 2022 року.

Раніше в компанії також заявляли, що хочуть зайнятися розробкою препарату проти нового штаму COVID-19 Омікрон.

Що відомо про вакцину Shionogi Ця вакцина-кандидат із новим складом з модифікованим ад'ювантом (це речовина, яку додають до ліків з метою пришвидшення та підсилення дії основного компонента). Речовина підсилює ефективність вакцини коштом активації імунної системи.



Рецептура вакцини створена на основі рекомбінантного білка COVID-19. Дослідження вакцини підтримали у Японському агентстві медичних досліджень і розробок (AMED).

Бустерні щеплення: коротко

Згідно з дослідженням британських вчених, вакцини проти коронавірусу Moderna та Pfizer будуть найбільш ефективними як третя бустерна доза, незалежно від того, якими вакцинами людина щепилася до цього.

Наразі у США дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх дорослих.

В Україні можуть почати вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу після того, як перші дві дози отримають більшість громадян.

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