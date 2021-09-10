В Японії виявили майже 20 випадків штаму Ета
Джерело:NHK
Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в країні підтвердили 18 випадків зараження варіантом коронавірусу Ета. Це перші випадки захворювання цим штамом в країні.
Штам Ета в Японії
Міністерство заявило, що ці 18 випадків були виявлені шляхом генетичного аналізу зразків, узятих у людей, результати тестування яких на коронавірус під час карантинного контролю після прибуття до Японії виявилися позитивними.
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Ці люди в'їжджали в Японію в період з грудня минулого року аж до 3 вересня.
За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна тест-системи, які є в розпорядженні України, здатні виявити шість основних штамів коронавірусу – Альфа, ЕТА, Бета, Гамма, Дельта, Каппа. Про випадки штаму коронавірусу Ета в Україні не повідомляли
Що відомо про штам Ета
- Варіант коронавірусу Ета вперше був зафіксований у Великій Британії у грудні минулого року.
- У березні Всесвітня організація охорони здоров'я додала його у свій список варіантів, що викликають інтерес.
- Варіант Ета повідомили в більш ніж 70 країнах, найбільше у США і Європі.