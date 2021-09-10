В Японії виявили майже 20 випадків штаму Ета

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в країні підтвердили 18 випадків зараження варіантом коронавірусу Ета. Це перші випадки захворювання цим штамом в країні.

Штам Ета в Японії

Міністерство заявило, що ці 18 випадків були виявлені шляхом генетичного аналізу зразків, узятих у людей, результати тестування яких на коронавірус під час карантинного контролю після прибуття до Японії виявилися позитивними.

Також на тему: Вітамін D чи вітамін С: що справді покращує імунітет

Ці люди в'їжджали в Японію в період з грудня минулого року аж до 3 вересня.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна тест-системи, які є в розпорядженні України, здатні виявити шість основних штамів коронавірусу – Альфа, ЕТА, Бета, Гамма, Дельта, Каппа. Про випадки штаму коронавірусу Ета в Україні не повідомляли

Що відомо про штам Ета