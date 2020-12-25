В Японії виявили новий штам коронавірусу
В Японії виявили перших уражених мутованим штамом коронавірусу. Усі вони напередодні прилетіли з Великої Британії.
Всіх хворих відправили на самоізоляцію. Загалом їх 5 осіб. Про це мовиться у The Japan Times з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Норіхіса Тамура.
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Медична служба намагається встановити можливі контакти цих пацієнтів з іншими людьми. В Японії рівень захворюваності на вже відомий варіант COVID-19 теж зростає.
Реакція влади
Міністр охорони здоров'я Норіхіса Тамура стурбований ситуацією.
Прем'єр-міністр закликав до жорстких карантинних заходів в аеропортах та для тих, хто повертається з Великобританії.
Новий штам коронавірусу: коротко
- 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.
- Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.
- Штам вже діагностували у Нідерландах, Ізраїлі, Данії, ПАР, Австралії, Італії та Малайзії.
- Понад 40 країн тимчасово обмежили або зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.
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