В Японії виявили перших уражених мутованим штамом коронавірусу. Усі вони напередодні прилетіли з Великої Британії.

Всіх хворих відправили на самоізоляцію. Загалом їх 5 осіб. Про це мовиться у The Japan Times з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Норіхіса Тамура.

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Медична служба намагається встановити можливі контакти цих пацієнтів з іншими людьми. В Японії рівень захворюваності на вже відомий варіант COVID-19 теж зростає.

Реакція влади

Міністр охорони здоров'я Норіхіса Тамура стурбований ситуацією.

Прем'єр-міністр закликав до жорстких карантинних заходів в аеропортах та для тих, хто повертається з Великобританії.

Увага! Сьогодні, 25 грудня, у Японії підтвердили рекордні 3748 нових випадків коронавірусу, третій день поспіль понад 3 000 хворих. Також країна повідомила про 42 нових випадки смерті від вірусу.

Новий штам коронавірусу: коротко

14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму коронавірусу.

Небезпека його полягає у тому, що він на 70% швидше поширюється.

Штам вже діагностували у Нідерландах, Ізраїлі, Данії, ПАР, Австралії, Італії та Малайзії.

Понад 40 країн тимчасово обмежили або зупинили авіасполучення з об'єднаним королівством.



Новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу