Новий інфекційний вірус, названий вірусом Йезо, передається через укуси кліщів і викликає захворювання, яке характеризується лихоманкою і зниженням кількості тромбоцитів і лейкоцитів в крові. Відкриття зробили дослідники з Університету Хоккайдо.
До теми Вчені відкрили нову хворобу
З 2014 року в Японії цим новим вірусом заразилися як мінімум 7 людей, але дотепер випадків смерті не підтверджено,
– заявив вірусолог з Міжнародного інституту по боротьбі з зоонозами Університету Хоккайдо Кейта Мацун.
Як виявили вірус
Вірус Йезо виявили після того, як у 2019 році до лікарні госпіталізували 41-річного чоловіка з лихоманкою і болем в ногах після укусу членистоногого, який, як вважають, був кліщем. Він укусив чоловіка під час прогулянки в місцевому лісі на Хоккайдо.
Пацієнта вилікували й виписали через два тижні. Тести не виявили інфікування будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні. Другий пацієнт звернувся з аналогічними симптомами після укусу кліща в наступному році.
Що відомо про новий вірус
- Генетичний аналіз вірусів, виділених зі зразків крові двох пацієнтів, виявив новий тип ортонаіровірусу, клас наіровірусів, який включає такі патогени, як вірус кримсько-конголезької геморагічної лихоманки.
- Новий вірус був найближчий до вірусу Суліна і вірусу Тамді, виявлених в Румунії та Узбекистані відповідно. Останній, до слова, нещодавно викликав гостру лихоманку у людей в Китаї.
- Потім вчені перевірили зразки крові, взяті у пацієнтів лікарень, у яких з 2014 року спостерігалися схожі симптоми після укусів кліщів. Вони виявили додаткові позитивні зразки у п'яти пацієнтів. У них була лихоманка, знизилися кількість тромбоцитів і лейкоцитів в крові, а також спостерігалися ознаки порушення функції печінки.
- Щоб визначити ймовірне джерело вірусу, дослідницька група провела скринінг зразків, зібраних у диких тварин в цьому районі в період з 2010 по 2020 рік. Вони виявили антитіла до інфекції в оленів Хоккайдо шику і єнотів. Вони також виявили вірусну РНК у трьох основних видів кліщів на Хоккайдо.
Як наочно демонструє пандемія COVID-19, тварини переносять безліч невідомих вірусів, і деякі з них можуть інфікувати людей.
Всі відомі нам по цей час випадки зараження вірусом Йезо не привели до смертельного результату, але цілком можливо, що хвороба вийшла за межами Хоккайдо, тому нам необхідно терміново розслідувати її поширення,
– зауважив Мацун.
Тепер дослідницька група планує відстежувати можливе загальнонаціональне поширення вірусу Йезо серед диких тварин і пацієнтів.