В Японії виявили нову інфекційну хворобу – вірус Йезо

Вчені з Японії ідентифікували новий, раніше невідомий вірус. Він може інфікувати людей.

Новий інфекційний вірус, названий вірусом Йезо, передається через укуси кліщів і викликає захворювання, яке характеризується лихоманкою і зниженням кількості тромбоцитів і лейкоцитів в крові. Відкриття зробили дослідники з Університету Хоккайдо.

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З 2014 року в Японії цим новим вірусом заразилися як мінімум 7 людей, але дотепер випадків смерті не підтверджено,

– заявив вірусолог з Міжнародного інституту по боротьбі з зоонозами Університету Хоккайдо Кейта Мацун.

Як виявили вірус

Вірус Йезо виявили після того, як у 2019 році до лікарні госпіталізували 41-річного чоловіка з лихоманкою і болем в ногах після укусу членистоногого, який, як вважають, був кліщем. Він укусив чоловіка під час прогулянки в місцевому лісі на Хоккайдо.

Пацієнта вилікували й виписали через два тижні. Тести не виявили інфікування будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні. Другий пацієнт звернувся з аналогічними симптомами після укусу кліща в наступному році.

Що відомо про новий вірус

Генетичний аналіз вірусів, виділених зі зразків крові двох пацієнтів, виявив новий тип ортонаіровірусу, клас наіровірусів, який включає такі патогени, як вірус кримсько-конголезької геморагічної лихоманки.

Новий вірус був найближчий до вірусу Суліна і вірусу Тамді, виявлених в Румунії та Узбекистані відповідно. Останній, до слова, нещодавно викликав гостру лихоманку у людей в Китаї.

Потім вчені перевірили зразки крові, взяті у пацієнтів лікарень, у яких з 2014 року спостерігалися схожі симптоми після укусів кліщів. Вони виявили додаткові позитивні зразки у п'яти пацієнтів. У них була лихоманка, знизилися кількість тромбоцитів і лейкоцитів в крові, а також спостерігалися ознаки порушення функції печінки.

Щоб визначити ймовірне джерело вірусу, дослідницька група провела скринінг зразків, зібраних у диких тварин в цьому районі в період з 2010 по 2020 рік. Вони виявили антитіла до інфекції в оленів Хоккайдо шику і єнотів. Вони також виявили вірусну РНК у трьох основних видів кліщів на Хоккайдо.

Як наочно демонструє пандемія COVID-19, тварини переносять безліч невідомих вірусів, і деякі з них можуть інфікувати людей.

Всі відомі нам по цей час випадки зараження вірусом Йезо не привели до смертельного результату, але цілком можливо, що хвороба вийшла ​​за межами Хоккайдо, тому нам необхідно терміново розслідувати її поширення,

– зауважив Мацун.

Тепер дослідницька група планує відстежувати можливе загальнонаціональне поширення вірусу Йезо серед диких тварин і пацієнтів.