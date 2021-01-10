В Японії виявили нову мутацію COVID-19: деталі
В Японії зафіксували новий штам коронавірусу. Він відрізняється від мутацій, які виявили у Великій Британії та Південно-Африканській Республіці.
Новий штам коронавірусу виявили у 4 туристів з Бразилії. Інформацію щодо цього 10 січня оприлюднило міністерство охорони здоров'я Японії, повідомляє The Japan Times.
До теми У Канаді заявили про перший випадок нового штаму коронавірусу з ПАР
Усі інфіковані прилетіли до токійського аеропорта Ханеда 2 січня, мовиться у статті видання. За словами медиків, лише в одніє особи з туристів були відсутні сиптоми, проте в інших виявили погіршення стану, зокрема:
- 40-річний чоловік мав проблеми з диханням;
- 30-річна жінка скаржилася на головний біль та проблеми з горлом;
- у підлітка зафіксували лихоманку.
Водночас глава Національного інституту інфекційних захворювань Такаджі Вакіта заявив, що характеристики нового варіанту коронавірусу ретельно вивчатимуть.
Наразі немає жодних доказів того, що новий варіант, виявлений у людей з Бразилії, має високу інфекційність,
– сказав Вакіта.
За його словами, експерти досліджують, наскільки ефективними проти нової мутації коронавірусу будуть вакцини.
Нові штами коронавірусу: коротко
- 14 грудня в МОЗ Британії оголосили про виявлення нового штаму COVID-19, його небезпека полягає у тому, що він поширюється на 70% швидше.
- 23 грудня у Великій Британії заявили про виявлення ще двох нових штамів коронавірусної інфекції, які завезли з Південної Африки.
- Ще одну мутацію коронавірусу виявили в Африці 25 грудня – цього разу в Нігерії
- 28 грудня італійські лікарі виявили новий штам COVID-19, який схожий на британський. Фахівці заначили, що на Апеннінах він курсує з серпня 2020 року.
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