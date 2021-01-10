В Японії зафіксували новий штам коронавірусу. Він відрізняється від мутацій, які виявили у Великій Британії та Південно-Африканській Республіці.

Новий штам коронавірусу виявили у 4 туристів з Бразилії. Інформацію щодо цього 10 січня оприлюднило міністерство охорони здоров'я Японії, повідомляє The Japan Times.

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Усі інфіковані прилетіли до токійського аеропорта Ханеда 2 січня, мовиться у статті видання. За словами медиків, лише в одніє особи з туристів були відсутні сиптоми, проте в інших виявили погіршення стану, зокрема:

40-річний чоловік мав проблеми з диханням;

30-річна жінка скаржилася на головний біль та проблеми з горлом;

у підлітка зафіксували лихоманку.

Водночас глава Національного інституту інфекційних захворювань Такаджі Вакіта заявив, що характеристики нового варіанту коронавірусу ретельно вивчатимуть.

Наразі немає жодних доказів того, що новий варіант, виявлений у людей з Бразилії, має високу інфекційність,

– сказав Вакіта.

За його словами, експерти досліджують, наскільки ефективними проти нової мутації коронавірусу будуть вакцини.

Зверніть увагу! Станом на 10 січня 2021 року від початку пандемії в Японії виявили 280 775 випадків інфікування COVID-19. Вдалося одужати 220 536 особам, смертельних випадків – 3 996.

Нові штами коронавірусу: коротко