Про спалах повідомило Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії. "Британський" штам коронавірусу підхопили троє людей, які на роботі спілкувалися з чоловіком. Саме він раніше хворів на мутацію COVID-19.

Читайте також Багаті країни мають поділитися вакцинами проти COVID-19 з бідними, – ВООЗ

Пацієнти у віці від 40 до 70 років, які захворіли на новий штам коронавірусу, перебувають під наглядом медичного персоналу. Всього в Японії було виявлено 64 випадки зараження новим штамом.

Як вважають в міністерстві, кластер цього варіанту утворився на робочому місці. Було виявлено, що сім чоловік заразилися там аналогічним штамом коронавірусної інфекції.

Що відомо про "британський" штам коронавірусу

Спалах нового штаму коронавірусу виявили у Великій Британії.

Через це країну поступово ізолювали від решти світу.

За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.

У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.

Інформація взята з пресслужби ВООЗ, BBC.



Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу