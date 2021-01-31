Пацієнти у віці від 40 до 70 років, які захворіли на новий штам коронавірусу, перебувають під наглядом медичного персоналу. Всього в Японії було виявлено 64 випадки зараження новим штамом.
Як вважають в міністерстві, кластер цього варіанту утворився на робочому місці. Було виявлено, що сім чоловік заразилися там аналогічним штамом коронавірусної інфекції.
Що відомо про "британський" штам коронавірусу
- Спалах нового штаму коронавірусу виявили у Великій Британії.
- Через це країну поступово ізолювали від решти світу.
- За попередньою інформацією, мутований COVID-19 на 70% заразніший ніж вже відомий.
- У ВООЗ пояснили, що вірогідність мутацій вірусу збільшується зі зростанням його передачі, а у процесі змін вірус поступово пристосовується до організму людини.
Інформація взята з пресслужби ВООЗ, BBC.
Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу