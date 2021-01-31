В Японії зафіксували спалах зараження "британським" штамом коронавірусу

Поблизу столиці Японії, в східній префектурі Сайтама, виявили вогнище мутованого коронавірусу, який вперше з'явився у Великій Британії.
Джерело: NHK
Про спалах повідомило Міністерство охорони здоров'я, праці і добробуту Японії. "Британський" штам коронавірусу підхопили троє людей, які на роботі спілкувалися з чоловіком. Саме він раніше хворів на мутацію COVID-19.
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Пацієнти у віці від 40 до 70 років, які захворіли на новий штам коронавірусу, перебувають під наглядом медичного персоналу. Всього в Японії було виявлено 64 випадки зараження новим штамом.
Як вважають в міністерстві, кластер цього варіанту утворився на робочому місці. Було виявлено, що сім чоловік заразилися там аналогічним штамом коронавірусної інфекції.
Інформація взята з пресслужби ВООЗ, BBC.
Новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу