В Японії зафіксували 37 випадків анафілаксії після введення вакцини компанії Pfizer/BioNTech проти коронавірусної інфекції.

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії заявило, що ще у 12 медичних працівників (чоловіків і жінок) віком від 20 до 60 років, спостерігалася анафілаксія.

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Анафілаксія – що це? Це важка, загрозлива для життя, генералізована або системна реакція гіперчутливості (алергічна або неалергічна).

Симптомами такої реакції після вакцинації проти коронавірусу були головний біль, нудота і висип.

Алергічна реакція у людей почала виникати приблизно через 40 хвилин або менше після введення препарату. У семи осіб раніше була алергія на ліки і харчові продукти. Наразі вони вже одужали.

Станом на 11 березня в Японії вакциновано 180 741 медичного працівника.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу