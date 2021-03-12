В Японії заявили про випадки анафілаксії після введення вакцини Pfizer
В Японії зафіксували 37 випадків анафілаксії після введення вакцини компанії Pfizer/BioNTech проти коронавірусної інфекції.
Джерело:NHK
Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії заявило, що ще у 12 медичних працівників (чоловіків і жінок) віком від 20 до 60 років, спостерігалася анафілаксія.
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Симптомами такої реакції після вакцинації проти коронавірусу були головний біль, нудота і висип.
Алергічна реакція у людей почала виникати приблизно через 40 хвилин або менше після введення препарату. У семи осіб раніше була алергія на ліки і харчові продукти. Наразі вони вже одужали.
Станом на 11 березня в Японії вакциновано 180 741 медичного працівника.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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