Один з найбільших японських виробників вимірювальних інструментів і засобів для проведення аналізів компанія "Сімадзу" розробила комплект для тестування, який допоможе миттєво виявляти коронавірусну інфекцію або мутації

Компанія "Сімадзу" повідомила, що новий набір реактивів призначений для ПЛР-тестування, для якого використовується, зокрема, слина.

Читайте також Хворих на коронавірус у два рази більше, ніж повідомляють офіційні дані

Виробники повідомили, що цей комплект допоможе не тільки визначити позитивну або негативну реакцію на коронавірус, але ще і з'ясувати, чи є виявлений вірус мутованою версією.

На сьогодні муніципалітети Японії спершу використовують ПЛР-тести для визначення позитивного або негативного результату зібраних зразків. Згодом виявлення мутацій генетичного коду коронавірусу вимагає додаткового процесу з використанням іншого реактиву.

У компанії додали, що новий комплект допоможе оптимізувати весь процес в цілому, адже він дозволяє виконувати обидві перевірки одночасно.

Розробники пояснили, що приблизно через два місяці компанія зможе створити з нового набору реактивів продукт для проведення реального тестування, який будуть пропонувати тільки лабораторіям.

Вакцина проти мутації коронавірусу

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я рекомендували вакцину виробництва Johnson& Johnson у країнах, де циркулюють штами коронавірусу – препарат ефективний проти мутованих версій SARS-CoV-2.

До слова, це перша зареєстрована ВООЗ вакцина, яка потребує введення однієї дози, а не двох.

Мутовані версії коронавірусу: коротко про проблему