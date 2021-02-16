Японці утилізують мільйони доз вакцини Pfizer: з чим це пов'язано

Японія замовила 144 мільйони доз вакцин проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNTech. Цього достатньо для 72 мільйонів людей. Але частина з них так і не отримає цю вакцину.

Міністр охорони здоров'я Японії Норіхіса Тамура сказав, що дози вакцини Pfizer будуть втрачені через брак шприців з малим мертвим об'ємом (ММО).

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В одному флаконі вакцини від Pfizer є 6 доз вакцини проти коронавірусу. За словами міністра охорони здоров'я Норіхіса Тамура, стандартні шприци, які використовуються в Японії, не можуть витягти останню, тобто шосту дозу препарату з жодного флакона.

Брак шприців з малим "мертвим об'ємом" означає, що японцям доведеться використовувати в основному стандартні шприци, які здатні витягувати тільки 5 доз на флакон. Цього достатньо для вакцинації 60 мільйонів людей.

Ми будемо використовувати всі наявні у нас шприци, які можуть набрати шість доз, але цього, звичайно, буде недостатньо, оскільки буде зроблено більше ін'єкцій,

– заявив Норіхіса Тамура.

Як повідомляє The Japan Times, представник уряду Кацунобу Като заявив, що якщо шосту дозу вакцини неможливо витягнути, то її просто "викидають".

Тож уряд просить виробників медичного обладнання збільшити виробництво спеціальних шприців.

Що таке шприц з малим мертвим об'ємом