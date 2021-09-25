Йдіть на "чердак", – чому на Закарпатті лікарка нахамила пацієнтці обурливе: відео

У Мукачеві пацієнтка попросила перевести її в палату без хворих на COVID-19. За її словами, у неї недуга ще не підтвердилась і вона не хвора на коронавірус. Натомість лікарка її словесно "відправила подалі".

Пацієнтка розповіла, що перед тим, як розселяти по палатах у людей не беруть тест на коронавірус, так що недугу легко підхопити в лікарні, навіть якщо у людини інша інфекційна хвороба. А воно цього не хотіла, оскільки її вдома чекала маленька дитина.

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У відповідь на це лікарка інфекційного відділення Мукачівської лікарні сказала у такому разі "піти на чердак".

Деталі інциденту

Жінка розповіла, що напередодні звернулася до лікарні з гарячкою. Під час лікування у медзакладі дізналася, що бабуся в її палаті має позитивний результат ПЛР-тесту. Після цього вона звернулася до лікарки і намагалася домогтися відселити її звідти.

Однак медик у відповідь на прохання пацієнтка їй просто нахамила.

Відео розмови зняла сама пацієнтка і розповсюдила його в групі у вайбері "Наше Мукачево".

Як захиститися від COVID-19

У МОЗ неодноразово наголошували, кращий спосіб – це вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

Крім цього, за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із COVID-19 в Україні – невакциновані. Про це повідомив заступник міністра – головний державний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

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