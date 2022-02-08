Чому скоротили термін самоізоляції

Раніше виходити з самоізоляції можна було щонайменше за 10 днів, втім, тепер цей термін скоротили удвічі. На це є кілька причин. Під час брифінгу 8 лютого міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому в МОЗ ухвалили таке рішення, інформує 24 канал.

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Помірна кількість госпіталізованих

Першою причиною глава МОЗ назвав особливості нової хвилі COVID-19. Мовиться про зростання кількості інфікованих і помірну кількість госпіталізованих.

Через це основний удар на себе беруть лікарі та працівники первинної медичної допомоги.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Саме тому було рекомендовано скорочення мінімальної тривалості лікування безсимптомних пацієнтів до 5 днів від дати появи перших симптомів або дати взяття матеріалу на дослідження".

Як він пояснив, це дозволить скоротити термін перебування під медичним наглядом пацієнтів, які мають легкий перебіг хвороби.

Яка статистика коронавірусу в Україні За минулу добу, 7 лютого, в Україні За минулу добу, 7 лютого, в Україні зареєстрували 34 353 хворих на коронавірус. За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 168 людей. На жаль, ще 255 хворих померли. Натомість одужали 15 193 пацієнти. За весь час пандемії в країні підтвердили 4 341 790 випадків зараження коронавірусом. 3 696 285 пацієнтів одужали, але разом з тим хвороба забрала життя 101 647 людей.

Омікрон має коротший інкубаційний період

Разом з тим, другою причиною для скорочення терміну самоізоляції є те, що Омікрон має значно менший інкубаційний період, у порівнянні з іншими варіантами вірусу. У Омікрону він становить 3 дні.

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Більшість випадків передачі цього штаму відбувається за 1 – 2 дні до появи симптомів, а також у наступні 2 – 3 дні після їхньої появи.

Тоді як цей період становить 5 днів у оригінального штаму Ухань, штаму Дельта – 4 дні.

Увага! Учені виявили, що COVID-штам Омікрон більш заразний, ніж інші варіанти, однак він спричиняє менше госпіталізацій і рідше призводить до ускладнень. Одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.

Згідно з дослідженнями у ПАР, інфіковані Омікроном в 11 разів рідше (лише 1,7%) потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою.

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