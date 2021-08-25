Є 3 категорії, які мають щепитись або звільнитись, – журналіст про вакцинацію у Франції

Вакцинація у Франції поширюється та стає обов'язковою. Деякі громадяни через свою професію зобов'язані пройти імунізацію.

Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст та політик Андрій Шкіль, який проживає у Франції. За його словами, є 3 основні категорії професій, які часто контактують із людьми.

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Хто саме має вакцинуватись

Журналіст повідомив, що у Франції насамперед вакцинувати необхідно таких громадян:

медиків;

пожежників;

поліцейських.

Ці 3 категорії мають або обов'язково щепитись, або звільнятись із роботи та міняти профіль,

– наголосив Шкіль.

Франція заохочує до вакцинації

Медійник підкреслив, що інші мешканці, зробивши щеплення, отримують так званий COVID-сертифікат. У Франції цей документ називається санітарною перепусткою.

"З ним (сертифікатом – 24 канал) можна ходити у кінотеатри, ресторани та ТЦ. Тільки QR-код. Я заходжу і все нормально працює. Мене пускають, і я все можу купити", – розповів Шкіль.

Французькі ПЛР-тести поки безплатні

Журналіст також акцентував на тому, що невакциновані люди мають робити ПЛР-тести. "У такий спосіб держава заохочує зробити щеплення", – пояснив Шкіль.

Тести були безкоштовними, але вже з вересня 2021 року – платні. За словами медійника, ПЛР-тест діє 72 години. Через відповідний проміжок часу знову треба оновити тест, якщо особа знову не щепилась.

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Шкіль зауважив, що мешканці Франції почали більше вакцинуватись через заохочення від країни. Адже якщо раніше навіть літня тераса у кафе була вільна для всіх, то зараз – лиш для тих, хто щеплений.

Почався підйом вакцинації,

– підкреслив журналіст.

ПЛР-тести кожні 3 дні для школярів

Дітей до 12 років у Франції не вакцинують, проте розглядають різні можливості. Одним із таких рішень, вважає Шкіль, швидше за все буде безплатний ПЛР-тест для школярів.

"Кожні 3 дні діти їх робитимуть і у такий спосіб усунеться необхідність вакцинування дітей", – наголосив журналіст.

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