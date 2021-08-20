Сценарії нової хвилі

Такий прогноз зробив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. І додав. що нова хвиля може піти за трьома сценаріями.

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Він впевнений, цього Україні не уникнути. Річ у тім, що Дельту вважають більш небезпечний штамом, ніж вже звичний Альфа.

Тож, традиційно є кілька моделей розвитку ситуації з епідемією коронавірусу, як наголосив Немчінов. Традиційно, це оптимістична, песимістична і посередня.

Найбільш песимістична говорить про початок нової хвилі в третій декаді вересня. Втім, це за умови, якщо ми будемо ігнорувати вакцинацію і не будемо дотримуватися маскового режиму,

– зазначив Немчінов.

Втім, якщо у нас щодня збільшується кількість вакцинованих, дотримується масковий режим, безпечна дистанція, – тоді можна говорити про більш оптимістичний сценарій. Але цілковито забути про пандемію не вдасться.

"Ми цього не зможемо уникнути, як не уникли більшість європейських і північноамериканських країн, азійських країн, де також на досить високому рівні вакцинували населення", – додав міністр.

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Він зазначив, що захворювання омолоджується, а в Україні вже вакцинують підлітків, тому що штам Дельта, зокрема, вражає і молодше покоління.

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