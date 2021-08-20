Є 3 сценарії, – Немчінов назвав дату, коли чекати нову хвилю коронавірусу
Джерело:24 канал
На Україну неминуче насувається нова хвиля коронавірусу, спровокована штамом Дельта. За найгіршим сценарієм, це станеться вже на початку осені.
Сценарії нової хвилі
Такий прогноз зробив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. І додав. що нова хвиля може піти за трьома сценаріями.
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Він впевнений, цього Україні не уникнути. Річ у тім, що Дельту вважають більш небезпечний штамом, ніж вже звичний Альфа.
Тож, традиційно є кілька моделей розвитку ситуації з епідемією коронавірусу, як наголосив Немчінов. Традиційно, це оптимістична, песимістична і посередня.
Найбільш песимістична говорить про початок нової хвилі в третій декаді вересня. Втім, це за умови, якщо ми будемо ігнорувати вакцинацію і не будемо дотримуватися маскового режиму,
– зазначив Немчінов.
Втім, якщо у нас щодня збільшується кількість вакцинованих, дотримується масковий режим, безпечна дистанція, – тоді можна говорити про більш оптимістичний сценарій. Але цілковито забути про пандемію не вдасться.
"Ми цього не зможемо уникнути, як не уникли більшість європейських і північноамериканських країн, азійських країн, де також на досить високому рівні вакцинували населення", – додав міністр.
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Він зазначив, що захворювання омолоджується, а в Україні вже вакцинують підлітків, тому що штам Дельта, зокрема, вражає і молодше покоління.Зверніть увагу! Кількість виявлених випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні зросла удвічі. В країні зареєстрували вже понад 300 інфікованих цим варіантом.
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