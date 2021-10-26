Медик зазначила, що кількість смертей в порівнянні з іншими хвилями зросла у два – три рази. Про це вона повідомила в інтерв'ю 24 каналу.

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Ольга Кобевко пояснила, що раніше фіксували максимум 9 людей, які помирали від COVID-19 за добу. Це було дуже рідко, зазвичай, 5 – 6 людей. На сьогодні фіксується від 18 до 23 летальних випадків за 24 години.

Це дуже складні та високі показники. До речі, багато є молоді. Тому, ми вже у проблемній ситуації,

– додала лікарка-інфекціоністка.

Зверніть увагу! Україна, згідно з даними Worldometers, 20 жовтня була третьою у світі та другою в Європі державою за показником смертності.

Ситуація з коронавірусом в Україні