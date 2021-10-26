Медик зазначила, що кількість смертей в порівнянні з іншими хвилями зросла у два – три рази. Про це вона повідомила в інтерв'ю 24 каналу.
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Ольга Кобевко пояснила, що раніше фіксували максимум 9 людей, які помирали від COVID-19 за добу. Це було дуже рідко, зазвичай, 5 – 6 людей. На сьогодні фіксується від 18 до 23 летальних випадків за 24 години.
Це дуже складні та високі показники. До речі, багато є молоді. Тому, ми вже у проблемній ситуації,
– додала лікарка-інфекціоністка.
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли 2 803 159 людей:
- одужали 2 390 112 пацієнтів;
- померли 64 936 громадян.