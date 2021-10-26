Є багато молоді, – лікарка про зростання смертності від COVID-19

Лікарка-інфекціоністка Ольга Кобевко заявила, що в Україні фіксується "надвисокий показник летальності" від коронавірусу. За її словами, серед померлих є дуже багато молоді.

Медик зазначила, що кількість смертей в порівнянні з іншими хвилями зросла у два – три рази. Про це вона повідомила в інтерв'ю 24 каналу.

Читайте також За добу від коронавірусу померла рекордна кількість мешканців України

Ольга Кобевко пояснила, що раніше фіксували максимум 9 людей, які помирали від COVID-19 за добу. Це було дуже рідко, зазвичай, 5 – 6 людей. На сьогодні фіксується від 18 до 23 летальних випадків за 24 години.

Це дуже складні та високі показники. До речі, багато є молоді. Тому, ми вже у проблемній ситуації,

– додала лікарка-інфекціоністка.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли 2 803 159 людей:

одужали 2 390 112 пацієнтів;

померли 64 936 громадян.